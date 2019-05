Battista ammette la sconfitta e si congratula con Gravina

CAMPOBASSO

Il sindaco uscente e candidato della coalizione di centrosinistra Antonio Battista, nonostante lo spoglio delle schede non sia ancora ultimato ammesso la sconfitta e ha chiamato Gravina per complimentarsi. Un testa a testa durato a lungo quello tra Gravina e Battista per poi concludersi con un distacco netto di circa 600 voti a vantaggio del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle.

«Mi complimento con chi va al ballottaggio e con gli altri miei competitor. É stata condotta una buona campagna elettorale corretta e con profondo rispetto. I motivi della sconfitta li valuteremo nei prossimi giorni. Guardando ai cinque anni sono totalmente soddisfatto, ovviamente c’è stato anche qualcosa che non ha funzionato. Il partito democratico da noi sta faticando, ma la prospettiva nazionale rincuora. Il risultato delle Europee è un fatto importante».

Il candidato sindaco del centrosinistra era appoggiato da 5 liste.