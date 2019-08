Batteri coliformi nell’acqua, stop all’uso a Petacciato Marina

L’ordinanza emessa dal sindaco Roberto Di Pardo dopo i campionamenti dell’Arpa

L’ordinanza vale esclusivamente per Petacciato Marina ed è stata emessa in attesa dei prelievi che l’Arpa Molise effettuerà nuovamente nelle prossime ore. Acqua non potabile alla Marina di Petacciato. Dopo i problemi dei giorni scorsi legati alla riduzione del flusso idrico in entrata a causa della rottura della pompa di sollevamento della Diga del Liscione, c’è una nuova mannaia che si abbatte sulla testa dei cittadini di Petacciato negli ultimi giorni dell’estate 2019. L’ordinanza è stata resa nota dal sindaco Roberto Di Pardo attraverso la propria pagina Facebook e vieta l’utilizzo dell’acqua dei rubinetti come bevanda e nella preparazione dei cibi, restando invece idonea per l’igiene personale e dei locali. Sotto la lente sono andati a finire i campionamenti che l’Arpa Molise ha effettuato in un punto di prelievo del territorio di Petacciato, quello che riguarda la zona della Marina. Dall’analisi di quel campione sono è venuta fuori la presenza di batteri coliformi nell’acqua e, di conseguenza, il primo cittadino ha emanato l’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua per bere, cucinare e, in genere, preparare gli alimenti. Si tratta di una ordinanza emanata in via precauzionale considerando che i campionamenti che risalgono a ieri, lunedì 26 agosto, saranno replicati anche nelle prossime ore per monitorare la presenza o meno dei batteri. Fino a nuovo ordine, quindi, è vietato «l’uso e consumo dell’acqua a scopo potabile, in particolare l’uso dell’acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per l’igiene personale e dei locali». Un divieto che il Comune ha circoscritto alla zona di Petacciato Marina (dopo la caserma dei carabinieri) considerando che «i prelievi effettuati in paese hanno dato esito negativo». Le nuove analisi sono già state effettuate ma l’esito sarà reso noto solo nella mattinata di domani, 28 agosto, quando i cittadini di Petacciato sapranno se sarà possibile tornare di nuovo ad utilizzare l’acqua dei rubinetti oppure se il divieto continuerà a persistere.