Bastonata in pieno centro, manifestazione pubblica per la cagnolina “Scimmia”

La mobilitazione ci sarà sabato 9 alle 17 lungo il Corso di Campobasso

Una vicenda che ha suscitato indignazione e ora anche la mobilitazione. La cagnolina “scimmia”, con il volto coperto dal sangue, è stata soccorso venerdì 25 agosto dai cittadini di Campobasso lungo il Corso principale. Cittadini che hanno accerchiato immediatamente l’uomo che la teneva al guinzaglio, accusato di maltrattamenti, il quale ha rischiato anche il linciaggio in pubblica piazza da parte dei passanti inferociti, trattenuti dai poliziotti accorsi sul posto con una volante. Gli agenti lo hanno poi condotto in Questura per gli accertamenti di rito e la conseguente denuncia a suo carico.

Il lunedì successivo, come si ricorderà, l’animale è stato restituito al proprietario suscitando lo sdegno e l’indignazione di tanti cittadini e delle associazioni animaliste.

Per la piccola cagnolina è stata ora organizzata una manifestazione: “Diamo voce a chi non ne ha”. «La manifestazione – si legge nella locandina – a favore della cagnolina di nome “Scimmia”, barbaramente bastonata dal suo padrone, si terrà sabato 9 settembre, dalle ore 17. L’incontro per tutti i partecipanti è in “piazzetta” per poi proseguire verso piazza Vittorio Emanuele.

Alla manifestazione interverrà Maurizio Lombardi Leonardi, politico animalista, responsabile dipartimento nazionale tutela e benessere degli animali.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare la responsabile della manifestazione Teresa Mauro al numero 338.1643104».