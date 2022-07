Basta poco per dimostrare di essere un campione

di Sergio Genovese

Campione! Quanti significati si racchiudevano una volta nel sostantivo assai inflazionato. La definizione era piena anzi gonfia di valori che riuscivano a distinguere un’atleta da ammirare da uno che non rappresentava i profili di un esempio da seguire. I miei campioni di gioventù erano Nino Benvenuti, Livio Berruti, Giampiero Boniperti. Quelli più contemporanei Felice Gimondi, Gianni Rivera, Beppe Furino, Gaetano Scirea, Pietro Mennea. Atleti che in campo e fuori mostravano di valere la stima di chi li idolatrava. Oggi il concetto di campione ha risentito pesantemente del decadimento morale del mondo che viviamo. Nella definizione contemporanea addirittura rientra nel paniere chi fa sport ma anche show mediatici, chi simula, chi è sleale, chi dopo un qualsiasi contrasto di gioco sembra essere stato morso dalla tarantola. Ricordo che Beppe Furino ( splendida icona della leggenda di una vita da mediano) non finiva mai una partita senza avere la testa bendata e mai lo abbiamo visto rotolarsi dopo un contrasto per cuori impavidi. Rammento una Parigi- Roubaix in cui Felice Gimondi nel 1966 trionfò attingendo dallo sforzo disumano che era la prerogativa degli atleti con il segno più. La sua epica maglietta della “Salvarani” raccontava fango, sudore e fatica. Sul traguardo la sua gioia fu come al solito misurata niente a che vedere con le buffonate a cui oggi assistiamo dopo una qualsiasi vittoria. In questi giorni, la grande stampa, quella che dovrebbe dare spunti di consistenza formativa e non disinformativa, ha enfatizzato il gesto di Berrettini che avrebbe mostrato di essere un vero campione perché avvertendo alcuni sintomi influenzali si è sottoposto al test covid risultando positivo. La decisione di comunicare la problematica è stata, per tutta la stampa nazionale, la dimostrazione di possedere le stigmate di un atleta da osannare. Un gesto di normale e civile denuncia è passato come un comportamento reso eccezionale da una lettura fosforescente di una Società che non riesce più a distinguere l’eccezionale o lo straordinario dall’ordinario. Se Berrettini dovrà essere riconosciuto un campione non certo il motivo potrà dipendere dall’essersi dichiarato positivo al Covid prima del torneo di Wimbledon. I parametri al ribasso che vengono utilizzati per dare certe etichette mostrano come si sia deturpata anche la immagine di chi può essere definito un’atleta di livello non solo per le preziosità agonistiche, atletiche e tecniche possedute. Dovremmo raccontare ai nostri bambini che abbiamo un tennista campione capace, con coraggio ardimentoso, di aver dichiarato di avere un piccolo problema di salute. Allora l’Italia è piena di campioni, anzi al lettore comunico che campione mi sento di esserlo anch’io.