«Basta con le stragi di migranti», presidio Usb Molise dinanzi alla Prefettura

Giovedì 29 aprile l’Unione Sindacale di Base è stata presente nelle piazze di 10 regioni italiane per chiedere l’immediata applicazione dei Decreti Legge 34 e 130 e per gridare basta con le stragi di migranti che proseguono nel Mediterraneo nella più totale indifferenza del governo italiano e dell’Unione Europea, preoccupati unicamente di schierarsi dalla parte di schiavisti e caporali. Stragi non soltanto in mare ma anche sulla terraferma, dove i migranti – convinti di aver raggiunto una destinazione sicura – si scontrano invece con una realtà di sfruttamento e di miseria, confinati come sono nel limbo dei senza diritto. «Per rivendicare con forza il diritto e la dignità di tutti quei lavoratori oggi sfruttati e ricattati, nel pomeriggio odierno abbiamo effettuato – si legge in una nota di Sergio Calce, Usb Molise – un presidio con un gruppo di lavoratori migranti presso la Prefettura di Campobasso per ricordare al governo che siamo ancora in uno stato di diritto, dove l’applicazione delle leggi deve essere quantomeno garantita e nello stesso tempo per commemorare le migliaia di migranti vittime della spietatezza dei governi occidentali, per chiedere la fine del regime dei decreti anti-migranti, per esigere lo sblocco delle regolarizzazioni e il varo di un nuovo piano nazionale per l’accoglienza e l’integrazione. Alla farsa della sanatoria e della regolarizzazione, ora aggiungiamo il mancato rinnovo della proroga dei permessi di soggiorno che scadranno il 30 aprile. Dal Primo Maggio saranno così nuovamente irregolari centinaia di migliaia di lavoratori ai quali è stato negato il diritto di regolarizzarsi e di potersi giovare anche delle cure sanitarie in una situazione di emergenza pandemica».