Basta col fantasma di nuovi rinvii

GENNARO VENTRESCA

Continuiamo a obbedire malvolentieri al virus. E restiamo per la quarta domenica di fila senza i calci d’angolo dei nostri ragazzi. Nell’era dei tamponi, dobbiamo prendere atto che nella parte esterna dalla Curva Sud, proprio a due passi dall’ex regno dei porcellini di Gilotti, invece di veder arrivare comitive di tifosi avversari c’è spazio per auto incolonnate, carabinieri in divisa, ambulanze, camici bianchi e lunghi stecchini pronti a infilarsi in laringi e narici per scoprire se tra i processati s’è nascosto il covid.

***

“Processato” era un brutto termine. Che faceva paura alle persone che si trovavano nelle vesti di imputati, per essere giudicati. In punta di verità imbarazza sottoporsi al prelievo del campione e più di tutto ti tiene col fiato sospeso l’attesa dell’esito dell’esame. Cambiano i tempi, purtroppo. La gioia di un gol ha lasciato il posto ad un indesiderato “Drive in”, senza film e affettuose toccate.

***

La direzione che abbiamo presa non mi piace. Non se ne può più di rinviare, domenica dopo domenica, la ripresa del gioco. Oggi, se non ci saranno altre novità, scenderà in campo la Recanatese sul proprio campo. Per affrontare il Rieti, in uno dei tanti recuperi per rimettersi in riga. In caso di vittoria i marchigiani si porterebbero al secondo posto, affiancando i rossoblù. Che però avranno la possibilità di distanziarli nuovamente, facendo proprio il recupero più volte slittato con l’Albalonga. I Lupi riprenderebbero anche il solitario primato, perduto nel magma che ha permesso al Notaresco di battere l’Aprilia, mentre i nostri ragazzi soffrivano in quarantena.

***

Mentre Diego ci ha lasciato per sempre, qualcuno ci ricorda che La vita è meravigliosa, facendo riferimento al film di Franck Capra, in cui a un certo punto James Stewart si trova più di là che di qua del cornicione di un ponte, ma alla fine arriva l’angelo custode e le cose tornano a girare nella maniera giusta. Allontanando il fantasma di nuovi rinvii che tormenta il popolo rossoblù.

***

Mi rivolgo ai ragazzi che si avvicinano al mondo dei calci d’angolo e pensano di imparare a giocare frequentando la scuola calcio. Male non fanno, ma state pur certi, cari giovanotti, che per diventare campioni non c’è bisogno del libretto delle istruzioni. Non dico che dobbiate sbarcare dal pianeta degli eletti per far sciogliere il sangue nelle vene, come Diego faceva per i napoletani, ma un qualcosa di innato dovete portarlo in tasca. Altrimenti cullate pure altri sogni. Magari la playstation. Diego resterà per sempre il Caravaggio del pallone. Il più grande di sempre. Anche se milioni di seguaci cercheranno di imitarlo.