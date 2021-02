Basso Molise, verifiche su 150 tamponi per individuare la variante. Toma: “Diffusione anomala”

“Una diffusione del virus troppo veloce rispetto a quello a cui siamo abituati”. Così il governatore Toma in apertura del consiglio regionale di oggi, martedì 9 febbraio, durante la consueta informativa sull’emergenza Covid. Un’anomala diffusione che ha portato a tenere i fari puntati suk Basso Molise. “Proprio sulla fascia costiera – ha proseguito il governatore – nei 28 comuni interessati si è verificato qualcosa di diverso.” E il presidente ha annunciato che 150 tamponi sono stati inviati dall’ospedale Cardarelli all’Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise che sta effettuando le verifiche del caso. Sta analizzando la sequenza virale per capire se siamo in presenza di una variante e quale. Nel giro di 24-48 – ha detto ancora Toma- avremo un responso.