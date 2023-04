Baskin, presentato Trofeo delle Regioni. Toma: “Quintessenza dell’inclusione”

Presso l’aula magna dell’Itas ‘Pertini’ di Campobasso svelato il programma della due giorni di gare che vedrà impegnato anche il Molise. Il governatore: “Fieri di sostenere l’evento”

“Nel Trofeo delle Regioni di baskin ai blocchi di partenza, lo sport sposa l’inclusione autentica, quella in cui atleti disabili e non disabili, uomini e donne, possono divertirsi e competere nello stesso momento e nella stessa gara. La Regione Molise è fiera di sostenere, anche sul piano economico, con fondi del bando ‘Sport è turismo’, un evento che contribuisce a promuovere un modello di società come la vogliamo noi, ovvero più sensibile e incline al rispetto di tutti”. Lo ha detto il presidente della Regione Molise, Donato Toma, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa di presentazione della due giorni (29 e 30 aprile) di gare che vedrà impegnate le regioni Molise, Lazio, Campania e Puglia.

L’incontro si è tenuto nell’aula magna dell’Itas ‘Pertini’ a Campobasso alla presenza di alcune classi miste del ‘Pertini’ e della rappresentativa molisana impegnata nella manifestazione sportiva. “Colgo l’occasione per ringraziare il dirigente scolastico Umberto Di Lallo e il professor Umberto Anzini, per aver creduto nella promozione di questa disciplina anche in Molise. “Uno sport in cui tutti sono messi nelle condizioni di esprimere il proprio potenziale tecnico e fisico è uno sport che ha qualcosa in più. La grande forza del baskin è la sua natura geneticamente inclusiva” ha aggiunto Toma.

“Siamo pronti a ospitare circa 150 persone che porteranno a Campobasso una ventata di entusiasmo e di sana competizione sportiva. Siamo consapevoli del fatto che lo stesso evento può produrre effetti benefici in diversi ambiti del vivere quotidiano: dalla pratica sportiva, sinonimo di benessere, al ritorno in termini turistici, ma, soprattutto, alla condivisione di un momento di crescita umana e sportiva che ha pochi eguali. Un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti coinvolti, in particolare ai ragazzi molisani. Che vinca il migliore, sebbene, mai come in questo caso, possiamo affermare di aver già vinto tutti. Insieme” ha concluso il presidente della Regione.