Basket: Magnolia, vittoria convincente con Civitanova Marche

Terzo successo consecutivo e ritorno al sorriso tra le mura amiche, mettendo da parte le scorie di qualche ultima prestazione alterna al PalaVazzieri, per La Molisana Magnolia Campobasso che supera di 26 lunghezze il Civitanova Marche. Di fronte alle momò i #fioridacciaio sfoderano una prova d’insieme di tutto rilievo. Tutte le rotazioni entrate sul parquet sporcano il referto, in cinque vanno in doppia cifra. Per Mia Mašić c’è una ‘doppia doppia’ (un ventello e dieci rimbalzi). Porcu chiude a quota 19, ben spalleggiata da Marangoni, Mancinelli e Bove. Carolina Sanchez dà sfoggio di scienza cestistica con un secondo quarto da applausi ed un finale con nove punti ed otto rimbalzo. Al resto contribuisce una difesa asfissiante che, nella fase iniziale del secondo quarto, ed in particolare durante tutto il terzo periodo, blinda il risultato.

«Questo successo – spiega, a referto chiuso, il coach delle rossoblù Mimmo Sabatelli – è dedicato ai nostri tifosi ed al pubblico di Campobasso. Era importante dar vita ad una buona prova sul parquet di Vazzieri, che avevamo lasciato con qualche rammarico nello scorso anno. Ora ci godiamo questo successo e, nelle prossime ore, inizieremo a pensare a Faenza».

IL TABELLINO COMPLETO DEL MATCH:

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 87

FE.BA. CIVITANOVA MARCHE 61

(23-15, 39-31; 64-48)

CAMPOBASSO: Mašić 20, Marangoni 12, Porcu 19, Falbo ne, Di Gregorio 4, Di Costanzo ne, Sanchez 9, Chrysanthidou, 2 Bove 10, Mancinelli 11. All.: Sabatelli.

CIVITANOVA MARCHE: Maroglio 2, Ortolani 19, Sorrentino 14, Paoletti 8, Angeloni, Bocola 10, Trobbiani, Binci 8, Gombac ne, Severini ne, Pelliccetti. All.: Scalabroni.

ARBITRI: Attard (Firenze) e Giansante (Siena).

NOTE: : presente nel parterre il commissario tecnico dell’Italbasket rosa Andrea Capobianco. Fallo tecnico a Sanchez (Campobasso). Progressione punteggio: 11-10 (5’), 34-20 (15’), 49-38 (25’), 74-58 (35’).