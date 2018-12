Basket. La Magnolia fa 13, San Giovanni Valdarno ko al supplementare

Tredici successi in altrettanti confronti. Con sofferenza, tensione e tanta emozione, rischiando di perderla nel corso della contesa, ma portandola a casa con un cuore assoluto e quattro elementi in doppia cifra nonché con le triple di Reani in avvio di tempo supplementare che sparigliano i conti, unitamente al cuore ed al fosforo di Marangoni e Porcu sul finale.

Campobasso pareggia la serie della scorsa stagione di Empoli e lo fa superando il San Giovanni Valdarno al termine di un confronto in cui le rossoblù partono alla grande nel primo quarto, quando – dopo la tripla di Di Gregorio – c’è una pioggia di peluche sul parquet del PalaVazzieri per l’iniziativa del

‘Teddy Bear Toss’. Le rossoblù doppiano le proprie avversarie ma, sotto le ali di Rosset e di una ex dal dente avvelenato come Di Costanzo, le toscane si riavvicinano sino al -1 dell’intervallo lungo e sorpassano nel terzo quarto. L’ultimo periodo è così per cuori forti: Campobasso rimonta, Reani ha l’occasione di chiuderla, ma non la realizza. San Giovanni Valdarno sbaglia la tripla del successo ed è overtime. Reani apre i giochi, Porcu e Marangoni li chiudono e, al termine, è festa grande sul parquet.

«Era la nostra gara in otto giorni e potevamo sentire un po’ di fatica. Peraltro, di fronte avevamo anche una squadra di rilievo, ma devo ancora una volta elogiare la mia squadra – l’analisi a referto chiuso di coach Mimmo Sabatelli – perché, pur con polveri bagnate e nei momenti di difficoltà, si è compattata, ci ha messo cuore ed ha portato a casa un successo che ci fa passare un Natale perfetto».

IL TABELLINO