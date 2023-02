Basket, la Fip Molise indice un nuovo corso per arbitri e ufficiali di campo

Arbitri di pallacanestro ed ufficiali di campo cercasi. È il nuovo appello del Cia Molise che, dopo i riscontri notevoli dello scorso anno degli specifici corsi per le due figure, torna alla carica alla ricerca di adesioni e lo fa per un appuntamento che vedrà coinvolte con forza nel ruolo di istruttori le figure presenti nell’organigramma del comitato regionale molisano della Federbasket. La scadenza delle iscrizioni è fissata per il prossimo 28 febbraio.

Sul fronte arbitrale il corso è riservato a ragazzi e ragazze dai 15 ai 25 anni. Quanto agli ufficiali di campo la classe d’età interessata è quella dai 16 ai 60 anni per ambo i sessi. Per quanti fossero interessati sarà possibile inviare un cenno di adesione via mail all’indirizzo cia@molise.fip.it