Basket, il coach molisano Antimo Martino porta la Fortitudo Bologna in serie A

ISERNIA

L’isernino Antimo Martino, affermato allenatore di basket, ha portato la Fortitudo Bologna in serie A, con tre turni d’anticipo. L’amministrazione comunale di Isernia ha accolto con soddisfazione la notizia per tale brillante risultato di rilevanza nazionale.

«L’intera nostra città – ha dichiarato il sindaco Giacomo d’Apollonio – saluta con gioia l’annuncio del successo di Antimo Martino e della sua squadra, congratulandosi con il mister che, partendo dal Molise, è diventato un affermato allenatore di pallacanestro, forse il migliore fra i giovani coach italiani. Gli isernini sono orgogliosi dei suoi successi, e gli augurano un futuro ancor più brillante e pieno di affermazioni».

Martino (40 anni) è nato a Isernia, dove si è avvicinato al basket. È rimasto in Molise fino alla B2, giocando nel ruolo di guardia. Poi ha frequentato l’Isef e durante il percorso da studente cominciò ad allenare, lavorando in piccole società e scuole. Successivamente è stato ingaggiato dalla Virtus Roma, dove ha ricoperto il ruolo di vice allenatore di una squadra che è arrivata a disputare la finale scudetto. Nelle ultime stagioni, è stato dapprima head coach del Basket Ravenna, portandolo alla finale di Coppa Italia, e infine, in questa stagione, l’entusiasmante esperienza alla Fortitudo Bologna.