Basket, Andrea Capobianco è il nuovo ct della nazionale femminile

Il coach insegna all’Unimol Teoria, Tecnica e Didattica della Pallacanestro nel Corso di Laurea in Scienze motorie e sportive

«Andrea Capobianco è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Femminile di basket. Al nostro docente di Teoria tecnica e didattica della pallacanestro del corso di laurea in Scienze motorie e sportive un grosso in bocca al lupo per il prestigioso incarico». È quanto si legge in un post pubblicato sui propri canali social dell’Università degli Studi del Molise.

Capobianco, come annunciato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, torna a essere per la terza volta il ct della nazionale italiana femminile. Il coach, classe 1966, riabbraccerà quindi il gruppo delle azzurre succedendo a Lino Lardo, allenatore che non ha vissuto certamente una parentesi fortunata con l’Italia di Zandalasini e compagne.

Questo il comunicato della Federazione Italiana Pallacanestro: «Il Commissario Tecnico della Nazionale Femminile è Andrea Capobianco, già Head Coach delle Azzurre dal 2015 al 2017. 24 le partite sulla panchina delle Azzurre per Capobianco, Team Leader della Nazionale 3×3 Open Femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo».