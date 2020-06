Basket femminile, la Magnolia Campobasso ad un passo dalla serie A1

E’ stata già negli ultimi anni la massima espressione dello sport molisano. Ma ora per la Magnolia Campobasso potrebbero spalancarsi le porte dell’olimpo. La società del capoluogo di regione, infatti, è ad un passo dal ripescaggio in serie A1. E sarebbe non solo un sogno che si realizza, ma anche una grande opportunità per l’intero movimento molisano. Oltre ad essere certamente una vetrina importante per l’immagine del capoluogo di regione e del Molise.

La Magnolia Campobasso figura nell’elenco ufficioso delle 16 squadre che si daranno battaglia nel prossimo campionato di Serie A1 femminile. L’ufficialità è attesa la prossima settimana quando si riunirà il consiglio federale.

Un traguardo accarezzato a lungo nelle ultime due stagioni, vissute da protagonista per la squadra di Mimmo Sabatelli. Che, ricordiamo, ha chiuso in vetta alla classifica il girone Sud del campionato di serie A2. Ora potrebbe entrare nella massima serie nazionale dalla porta di servizio. E in città in queste ore sale l’attesa per quello che potrebbe essere un traguardo storico per Campobasso.