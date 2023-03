Basket femminile A1, la Magnolia passa a San Giovanni Valdarno (76-88): è il 13esimo successo stagionale

Secondo successo consecutivo, quinto referto rosa lontano dall’Arena e la certezza – al termine della regular season – di un record perlomeno del 50%. La Molisana Magnolia Campobasso espugna San Giovanni Valdarno al termine di una contesa in cui le rossoblù mandano cinque elementi in doppia cifra (Quiñonez autrice di un ventello e particolarmente concreta in attacco e ancora Parks, Trimboli, Abdi e Battisodo) con trentadue punti messi a segno dalle giocatrici uscite dalla panchina. Dalla loro, i fiori d’acciaio, dopo un primo quarto in equilibrio, escono fuori nei periodi centrali e gestiscono la situazione nell’ultimo periodo. Il tutto, tra l’altro, in una serata in cui – complice qualche malanno stagionale – Kacerik va a referto solo per onor di firma e a rendere più intricata la situazione dell’infermeria rossoblù c’è l’infortunio occorso alla lunga lituana.

L’avvio della contesa, in casa campobassana, vede il quintetto di coach Mimmo Sabatelli dare sostanza al proprio attacco intorno all’ala-pivot svedese Abdi. San Giovanni Valdarno prova ad invertire l’inerzia, ma le campobassane rispondono colpo su colpo. Un parziale di 6-0 porta le toscane a tentare una piccola fuga (17-11), ma quattro punti in successione di Quiñonez riporta sotto le molisane. Il quintetto di casa arriva al massimo vantaggio di serata (il +7 del 22-15), ma le magnolie si riorganizzano e con una tripla di Trimboli ed un canestro di Parks si ritrovano al meno quattro di fine periodo (24-20).

Un parziale di 7-0 (tiro libero di Parks, tripla di Quiñonez e tre punti in successione di Battisodo) riporta le campobassane avanti. Un ulteriore 7-0 ospite amplia le distanze (26-34), poi Milapie, Battisodo, Parks e Quiñonez colpiscono con continuità e consentono alle campobassane di trovarsi avanti di sette punti (40-47) all’altezza dell’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi le magnolie arrivano a prendere un margine in doppia cifra dopo il canestro di Quiñonez (44-54). Trimboli amplia il margine al termine di un ulteriore parziale di 7-0. San Giovanni Valdarno risponde, ma, sul finale di periodo, le due triple di Blanca Quiñonez consentono alle rossoblù di avere ben tredici lunghezze di vantaggio ak 30’ (58-71), aspetto che, di fatto, rende l’ultimo periodo quasi una sorta di garbage time.

Le campobassane forzano ulteriormente i tempi nell’ultimo periodo. Un primo break di 5-0 porta a ben sei possessi di margine (58-76), poi – dalla linea dei liberi – Parks consegna alle rossoblù il massimo vantaggio di serata (62-82), prologo ad una fase che conduce sino all’ultima sirena quando per le campobassane si materializza un successo di dodici (76-88).

Al termine, coach Mimmo Sabatelli è prodigo di complimenti per le sue giocatrici. «Anche in questo match le ragazze sono state encomiabili perché hanno lottato sino alla fine. Peccato per l’infortunio di Gabri (Narvi?i?t?, ndr) che probabilmente la terrà lontano per un po’ dal parquet ed accorcerà ulteriormente le nostre rotazioni tra le interne. E speriamo anche di poter recuperare Kacerik che abbiamo risparmiato nella circostanza per un malanno influenzale».

Con certezza, ora, le rossoblù hanno raggiunto quota 26 punti in classifica (gli stessi della passata stagione) con tre gare ancora da giocare. «Da parte nostra – prosegue il trainer – c’è la volontà di scalare ulteriormente la classifica per ottenere la miglior posizione possibile. In questo match, intanto, era importante portare a casa i due punti e siamo riusciti a farlo».

Anche se, a breve periodo, la prospettiva non è per nulla agevole con la sfida in esterna alla Virtus Bologna. «Sarà una gara non semplice lo sappiamo – chiosa Sabatelli – ma speriamo di migliorare la condizione. Marie (Milapie, ndr) avrà qualche allenamento in più nelle gambe, visto che in questo match era ancora un po’ sofferente. Adesso, però, ci godiamo il successo e, dalle prossime ore, penseremo alla formazione felsinea».

Foto: Pagina Facebook Magnolia Basket Campobasso