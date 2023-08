Basket A1, la Magnolia riprende la preparazione. Sabatelli: «Gruppo con tanta voglia di fare»

Sorrisi e volti distesi ed abbronzati, ma anche tanta voglia di ripartire per un gruppo che è arrivato già proiettato sulla nuova stagione, avendo svolto in maniera proficua i compiti delle vacanze.

I nove fiori d’acciaio che hanno iniziato la preparazione in casa La Molisana Magnolia Campobasso hanno già trasmesso sensazioni di rilievo agli organi di informazione ed ai curiosi presenti nello scenario dell’Arena per assistere al lavoro di Trimboli e compagne.

PROTOCOLLO E PREPARAZIONE. Le cinque confermate presenti (capitan Trimboli, Kacerik, Narvičiūtė, Quiñonez e Bocchetti) e le quattro new entry (Dedić, Kunaiyi, Mištinová e Morrison) si sono ritrovate a centrocampo per un primo colloquio con la dirigenza del club e lo staff tecnico con in testa coach Mimmo Sabatelli, il suo assistente Giustino Altobelli ed il preparatore fisico Walter Brandoni.

Quest’ultimo ha condotto il gruppo in una serie di esercizi di scioglimento e riattivazione, poi c’è stato spazio per il lavoro di carattere tecnico-tattico che ha caratterizzato la parte centrale e finale della seduta.

Nel programma di questa settimana anche domani al mattino test fisici e visite mediche con seduta pomeridiana, poi mercoledì, venerdì e sabato doppie sedute (al mattino anche lavoro in palestra pesi presso lo Sporting Club) con una sessione all’Arena anche giovedì mattina e la domenica libera per i fiori d’acciaio.

SABATELLI FELICE Soddisfatto ed entusiasta per il quadro emerso da questa prima giornata il coach delle magnolie Mimmo Sabatelli.

«Le sensazioni sono positive – riconosce – perché siamo riusciti a dar vita ad una bella sgambata. Ho visto delle facce sorridenti con tanta voglia. Direi che questa è la base comune di questo gruppo: è un roster con tanta voglia di sudare ed applicarsi ed è questo lo spirito giusto, a mio avviso, per proiettarsi su di una stagione intensa. Tutto il gruppo, chi ha avuto impegni ufficiali, ma anche chi non è stato impegnato in gare, ha lavorato con costanza in quest’estate, dimostrando di non essere rimasto fermo. E con questo spirito ci sono le possibilità di plasmare al meglio quella che sarà la nostra filosofia cestistica. C’è ancora un mondo davanti a noi da esplorare, ma un simile atteggiamento propositivo mi rende indubbiamente felice».

BIS NEL 3X3 Contemporaneamente, a Lignano Sabbiadoro, il quartetto under 18 composto da Laura Del Sole, Alessandra Rizzo, Emanuela Trozzola ed Alessia Vitali ha iniziato al meglio il proprio percorso nei tricolori giovanili di categoria di 3×3 in corso a Lignano Sabbiadoro. Nell’ambito del girone A di prima fase, il quartetto rossoblù ha superato a tavolino la Sardegna (che non si è presentata alla kermesse) ed ha avuto la meglio anche sul team della Toscana (15-10). Già qualificate per la seconda fase, le giovani magnolie domattina affronteranno alle 10.20 l’Umbria e alle 11.40 la Valle d’Aosta con nel pomeriggio la seconda fase che qualificherà le migliori dodici alla terza fase, quella ad eliminazione diretta.

DIRITTO DI PRELAZIONE Nel frattempo, il club ha reso noti i costi dei tagliandi di abbonamento per quanti, sino al tre settembre, avranno il diritto di prelazione tramite il sito Vivaticket o gli esercizi del circuito presenti in Molise.

Prezzi particolarmente friendly per i supporter: ossia 120 euro per la tribuna Monforte Gold (con tanto di servizio hospitality), 80 euro per la tribuna Monforte, 60 euro per la tribuna San Giorgio e 25 euro per le curve. Per under 18 ed over 70 è prevista una riduzione del 50%. Un prezzo speciale di trenta euro in tribuna San Giorgio, infine, è stato previsto per gli studenti dell’Ateneo regionale (l’Unimol) e per i genitori dei ragazzi e delle ragazze del vivaio cestistico campobassano.