Basket A1, idea Magnolia: mini abbonamento per le ultime tre gare interne

L’iniziativa del club rossoblù per avere la spinta del pubblico verso un possibile piazzamento nella post season per l’assegnazione dello scudetto

L’ultima spinta verso un possibile piazzamento nella post season per l’assegnazione dello scudetto. La Molisana Magnolia Campobasso è focalizzata sull’impegno di domenica contro Moncalieri, prima tappa delle restanti sei necessarie al completamento della regular season per le rossoblù.

Di queste tre (compresa quella di Moncalieri) si svolgeranno nello scenario dell’Arena e, in tal senso, il club rossoblù ha predisposto un miniabbonamento per le tre gare, già acquistabile su Vivaticket sia online che presso i punti vendita del territorio regionale, oltre che presso lo stesso impianto di gioco.

Per quanti vorranno ci sarà la possibilità di acquistare, in un’unica soluzione, i tagliandi per questa sfida, nonché per il match di recupero contro Costa Masnaga (il 30 marzo alle 16) e per l’ultima tra le mura amiche della prima fase della stagione con tre possibili soluzioni (la Monforte Gold a 20 euro, la Monforte a 16 e la San Giorgio a 12).

L’iniziativa – veicolata dallo slogan together towards the dream – vuol essere una mano tesa del club verso i sostenitori così da veicolare, con ancora più forza, il messaggio di sostegno al gruppo rossoblù.