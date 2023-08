Un oro nella passata stagione a Chianciano Terme al Trofeo Coni ed ora un bronzo, con l’under 18, ai Tricolori giovanili di categoria in programma a Lignano Sabbiadoro (in previsione ci saranno gli appuntamenti con l’under 16 e l’under 14 sino a domenica).

C’è grande sintonia tra il basket 3×3 e l’universo giovanile La Molisana Magnolia Campobasso. L’ultima soddisfazione è quella regalata dal quartetto composto da Laura Del Sole, Alessandra Rizzo, Emanuela Trozzola ed Alessia Vitali che hanno riportato in Molise una medaglia di bronzo.

PERCORSO VIRTUOSO I quattro fiorellini d’acciaio hanno centrato il successo nel girone A di prima fase con successi sulla Sardegna (20-0 a tavolino per mancata presentazione delle isolane), sul team della Toscana (15-10), su quello dell’Umbria (17-3) e su quello della Valle d’Aosta (21-11). Nel raggruppamento di seconda fase, poi, sono arrivati altrettanti stop con la Sbs (14-13) team emiliano e contro le marchigiane del Dream Team (14-10).

Costrette a risalire la china del tabellone dagli spareggi, i #fiorellinidacciaio hanno superato prima il team pugliese (18-9) e poi la Granda Cuneo nei quarti per 15-12, dovendosi poi arrendere in semifinale (11-6) alle marchigiane del Dream Team (loro bestia nera in questa kermesse), ma rifacendosi pienamente in semifinale imponendosi sull’Sbs al supplementare per 22-21.

A supportare il quartetto rossoblù il responsabile del vivaio Gabriele Diotallevi ed il team manager Fabio Ladomorzi.

ALTRE UNDER IN VISTA Per il club del capoluogo di regione, ora, a Lignano Sabbiadoro ci sarà spazio anche per il team under 16 (composto da Marianna Brunetti, Giorgia Fatice, Francesca Pia Mastroiacovo e Flavia Oliva e contrassegnato dall’indicazione Rooftop) in campo da oggi sino a venerdì e per quello under 14 che si disimpegnerà tra venerdì e domenica con in campo Irene Bernardi, Mia Brandoni e le due Tartaglia (Carla e Giorgia).