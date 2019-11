Barricate per difendere l’ospedale

Ad Agnone in tanti hanno protestato contro i tagli al San Francesco Caracciolo

AGNONE. C’erano soprattutto gli studenti a protestare contro il ridimensionamento del San Francesco Caracciolo. Le nuove generazioni, infatti, rischiano seriamente di ritrovarsi con un ospedale di comunità che garantirebbe solo servizi minimi. Una prospettiva non allettante per un territorio montano difficile da raggiungere, soprattutto durante i periodi invernali quando, di solito, la neve scende copiosa. Per questo motivo tanti cittadini questa mattina hanno preso parte al sit-in di protesta organizzato dal Circolo di Conversazione San Pio. Una sorta di ultima chiamata per l’ospedale “Caracciolo” di Agnone. Con il nuovo Piano Operativo Sanitario, ad oggi ancora una sorta di oggetto misterioso, il Caracciolo di Agnone potrebbe essere declassato da ospedale di area disagiata a ospedale di comunità, ossia una sorta di casa di riposo. Le indiscrezione sul nuovo documento non sono di certo incoraggianti.

Alla manifestazione hanno partecipato anche i sindaci altomolisani e dell’Alto Vastese. Anche per loro il Caracciolo è un presidio sanitario indispensabile. Il sindaco di Agnone, Lorenzo Marcovecchio e quello di Capracotta, Candido Paglione, erano in prima fila per chiedere a commissari e ministero di salvare l’ospedale.

«Dobbiamo fare i conti con una bozza di piano redatta da chi, probabilmente, in questo territorio non c’è mai venuto. È una battaglia che deve interessare soprattutto Roma, coinvolgendo tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione».

«Quindici anni fa in questo ospedale c’erano 100 posti letto – ha detto Paglione ai presenti – e un distretto sanitario che funzionava perfettamente con poco meno del 3 per cento del bilancio della sanità regionale. Dobbiamo continuare questa battaglia, non dobbiamo arretrare nemmeno di un millimetro. Sono convinto che ce la faremo».

«State svegliando le coscienze – ha detto ai giovani presenti don Francesco Martino, ex cappellano dell’ospedale -, dovete portare questo messaggi anche ai vostri genitori. Quello che è accaduto negli ultimi dieci anni è incredibile e, purtroppo, è stato possibile grazie al silenzio di molte persone. Qui possiamo sopravvivere solo se siamo abituati a lottare e a difendere democraticamente i nostri diritti».

Presente anche il consigliere regionale, Andrea Greco, scettico nei confronti dell’operato dei commissari regionali alla sanità: «Dal viceministro alla Salute, Sileri, siamo andati a dire che i commissari che abbiamo tanto rivendicato non possono permettersi di comportare esattamente come ha fatto la politica in Molise, ovvero di tagliare solo al pubblico».