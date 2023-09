Barconi pieni e culle vuote

L’inarrestabile flusso migratorio in entrata e il declino demografico dovrebbero imporre politiche di sostegno alla famiglia e alla natalità. L’Italia è il Paese europeo con il più basso indice di fecondità. L’analisi del dottor Mino Dentizzi per la rubrica ‘Alesia ed i suoi compagni di viaggio’

Le migrazioni sono da sempre una componente della storia del genere umano. Le donne e gli uomini si spostano da una regione all’altra per differenti motivi: ci sono le migrazioni “volontarie”, di solito per motivi di lavoro e quelle “obbligate”, causate da guerre, persecuzioni, violazioni dei diritti umani e anche da eventi naturali estremi, come quelli prodotti dai cambiamenti climatici. Secondo l’International Migration Report 2022 nel 2020 le migrazioni internazionali “volontarie” hanno interessato 281 milioni di persone (il 3,6% della popolazione mondiale), rispetto ai 173 milioni del 2000 (2.8%), e hanno prodotto un volume di “rimesse” (trasferimenti di denaro da lavoratori migranti verso i paesi di origine) pari a 702 miliardi di dollari (128 nel 2000).

Il numero, invece, delle migrazioni “obbligate” nel mondo, secondo l’ultimo Rapporto dell’UNHCR “Global trends. Forced displacement in 2022”, alla fine del 2022, il numero dei forcibly displaced ha raggiunto il picco di 108,4 milioni di persone, un trend in forte aumento soprattutto nell’ultimo decennio. L’enorme massa di migranti obbligati è stata incrementata soprattutto dalle innumerevoli guerre che, negli ultimi 50 anni, sono scoppiate tra stati e all’interno di questi.

Ne vogliamo ricordare alcune, secondo noi le più devastanti in termini di vittime e di spinta alla migrazione forzata.

Afghanistan: dall’invasione russa del 1979 a quella americana del 2001, conclusasi nell’agosto 2021, con la consegna di un paese sempre più impoverito nelle mani del brutale regime dei Talebani. Iraq: alla prima guerra del Golfo del 1990-91 ne è seguita una seconda iniziata nel 2003 dagli Stati Uniti (sulla base di prove rivelatesi false), ben più devastante perché, oltre alle morti e alle distruzioni inflitte alle popolazioni locali, il conflitto ha provocato la destabilizzazione politica dell’intera area, creando così le premesse per lo scoppio, nel 2011, della disastrosa guerra civile in Siria (diventata poi terreno di scontro tra le potenze mondiali).

Nel cuore dell’Europa la guerra all’interno della ex-Jugoslavia degli anni 90 del secolo scorso e l’attuale guerra in Ucraina.

In Africa numerosi sono i conflitti locali che hanno generato, e stanno generando, morti, distruzioni e migranti forzati. Ricordiamo il terribile conflitto inter-etnico in Rwanda del 1994, e più recentemente la guerra interna per il controllo del petrolio in Sud-Sudan e la guerra civile in Etiopia. A cui si aggiungono situazioni di altissima instabilità politico-militare che sono causa di persecuzioni della popolazione civile e violazioni dei diritti umani: dalla Libia alla Somalia, alla Repubblica Democratica del Congo, alla Repubblica Centro Africana, al Mali (per citarne solo alcune).

L’instabilità politica è fonte di massicce migrazioni forzate anche in America Latina, vedi il caso del Venezuela. In Asia, in Myanmar, da segnalare la cruenta (e ignorata) repressione militare sulla popolazione civile.

Il conflitto in Siria ha provocato oltre 6 milioni e mezzo di rifugiati (quasi un terzo della popolazione censita nel 2011) la maggioranza dei quali ora sono in Turchia (anche a seguito di un accordo molto oneroso con l’Unione Europea), più di un milione sono stati accolti in Germania, 800mila in Libano, 600mila in Giordania.

Gli ucraini in fuga dal loro paese hanno ricevuto un’accoglienza rapida e generosa: 2,6milioni di loro hanno trovato rifugio nei paesi confinanti (1 milione in Polonia), gli altri si sono distribuiti negli altri paesi europei.

Molto meno facile è stato per l’UNHCR ricostruire il destino degli afghani, che si sono mossi a ondate dal loro paese in relazione alle situazioni di guerra e di persecuzione della popolazione. Dei 5,7 milioni di rifugiati, 3,4 mln si trovano in Iran, 1,7 mln in Pakistan, 180mila in Germania (che complessivamente ospita oltre 2 milioni di rifugiati).

La Colombia, con la Turchia, l’Iran e la Germania, è tra i primi quattro paesi di destinazione dei rifugiati nel mondo, avendo accolto 2 milioni e mezzo di venezuelani in fuga dal loro paese.

Dei 40 milioni di rifugiati, il 70% di questi ha trovato rifugio nei paesi limitrofi, che sono per lo più paesi a medio e basso livello di sviluppo. Così i rifugiati del Myanmar trovano accoglienza in Tailandia e Bangladesh. Così l’Uganda – un paese più piccolo dell’Italia come estensione e popolazione, oltre che enormemente più povero – accoglie 1 milione e mezzo di rifugiati provenienti dal Sud Sudan e dalla Repubblica Democratica del Congo.

Per il governo italiano i migranti provenienti dal Sud del mondo non sono persone da proteggere e assistere. Sono una minaccia: c’è in gioco la sostituzione etnica. Quindi i migranti con la pelle scura, non devono arrivare. Ma finora il governo non ha ottenuto l’effetto sperato. Ne consegue risultati la guerra “totale” agli scafisti. Di mese in mese il numero degli sbarchi cresce fino a raggiungere, nel periodo 1gennaio-24 luglio 2023 quota 86.132, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2022.

Alla grande conferenza di Roma su sviluppo e migrazioni, tenutasi a Roma il 23 Luglio, i governanti europei hanno parlato esclusivamente su come fermare i migranti irregolari.

Ma non si mette mai in correlazione il declino demografico europeo, particolarmente accentuato in Italia, con il fenomeno migratorio. La nostra priorità dovrebbe consistere in robuste politiche di sostegno alla famiglia e alla natalità insieme a costanti flussi migratori, regolari e gestiti per quote con Paesi stranieri, per evitare la desertificazione del nostro Stato. L’Italia è tra Paesi con la popolazione più anziana al mondo e in Europa ha il più basso indice di fecondità, pari nel 2021 a 1,23 figli per donna. Oggi un italiano su quattro ha almeno 65 anni, fra vent’anni sarà uno su tre. Le classi scolastiche si svuotano: i ragazzi fra i 3 e i 18 anni sono oggi 8 milioni e mezzo, saranno 7 fra vent’anni. Bassa natalità e invecchiamento della popolazione ci spingono verso un drastico declino, non solo economico. E qualcuno si preoccupa, invece, del colore della pelle di chi abita l’Italia!

Forse converrebbe spendere almeno parte delle energie con cui alimentiamo la paura dei migranti per studiare e combattere la vera emergenza nazionale. Né possiamo ridurla alla dimensione economica e sociale, che pure pesa. È un’emergenza culturale che riguarda il nostro modo di (non) convivere, la concentrazione autistica su sé stessi, quasi fossimo noi lo scopo della nostra vita.

In un paese in cui il tasso di fecondità è durevolmente attestato al di sotto del livello di sostituzione, che gli equilibri demografici dipendano dall’immigrazione dovrebbe essere autoevidente.

Dal 2015 il contenimento della decrescita demografica in Italia è completamente attribuibile alle dinamiche migratorie: inizialmente ai rientri degli emigranti italiani e poi, dall’ultima decade del XX secolo, agli ingressi di stranieri, con un’intensificazione registrata nel passaggio al nuovo millennio, quando i residenti stranieri sono balzati dal milione registrato a fine anni Ottanta agli oltre quattro milioni del 2008. Successivamente, complici la crisi economica e la svolta restrittiva delle politiche migratorie, la quantità annuale di iscritti in anagrafe dall’estero è diminuito da valori attorno a 400mila a meno di 200mila negli anni precedenti la pandemia. Il saldo migratorio complessivo (risalito nel 2022 a quasi 229mila), pur se insufficiente a controbilanciare un saldo naturale tragicamente negativo (-321mila nello stesso 2022, dati provvisori), continua però a risultare prezioso nel lenire le conseguenze della bassissima fecondità che angoscia l’Italia da decenni senza ancora aver generato politiche idonee a invertire la rotta.

È complicato fronteggiare con atteggiamento propositivo questioni esistenziali così importanti, consapevoli che non si possono risolvere nel breve periodo. Ma per essere in grado di gestirle e sanare non con sortilegi improbabili ma con cure da affinare è meglio concentrarci sulla realtà. E innanzitutto scacciare i fantasmi.

Mino Dentizzi

NOTA BIOGRAFICA

MINO DENTIZZI, Specialista in geriatria, gerontologia e psicologia clinica. Coordinatore “OHANA” – area clinica di Campobasso dell’Associazione “Alesia 2007” Onlus.