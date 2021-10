Barcolana: rientrata al porto turistico Marina Sveva di Montenero la Genesis con il suo equipaggio, dopo l’entusiasmante avventura di Trieste

È rientrata nel pomeriggio di martedì scorso da Trieste, presso il Porto Turistico Marina Sveva di Montenero di Bisaccia, la Genesis, l’imbarcazione che ha partecipato alla 53esima edizione della Barcolana con il logo turistico della Regione Molise. Genesis e il suo equipaggio sono stati accolti dall’assessore Loredana Dragani e dalla consigliera Cabiria Calgione, che hanno portato i saluti del sindaco Simona Contucci e dell’intera Amministrazione comunale. Dragani e Calgione si sono congratulati con lo skipper Rocco De Vitofrancesco, con il responsabile della scuola vela dell’Associazione Invelaconoi, Gianluca Ciffolilli, e con il resto dell’equipaggio, per l’ottimo risultato conseguito – 105esimo posto in classifica generale e 40esimo di categoria – e per aver dato lustro al Molise, a Montenero di Bisaccia e al Porto Turistico Marina Sveva in una regata così prestigiosa. De Vitofrancesco e Ciffolilli si sono poi intrattenuti sul Pontile “F” con le amministratrici monteneresi, raccontando i dettagli di questa bella avventura e ricordando come la barca molisana abbia ricevuto grandi attenzioni da parte dei media regionali e nazionali, oltre che dagli appassionati del settore presenti all’evento. “Un grande risultato per il Molise – il commento dell’assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno – sia in termini agonistici, con l’ottimo piazzamento tra le imbarcazioni provenienti da tutto il mondo, che per la promozione della nostra regione nella più bella regata del mondo! Si tratta di operazioni di marketing territoriale programmate dall’Assessorato regionale, con la condivisione del territorio, che stanno portando in questi mesi all’attenzione massima il Molise del turismo globale”. Un’esperienza davvero entusiasmante, quindi, quella vissuta dall’imbarcazione partita dal piccolo Molise, che getta le basi per future iniziative nell’ambito della vela e della nautica in generale, grazie alla grande risorsa rappresentata anche dalla presenza del porto turistico montenerese. Il rientro in porto è stato festeggiato da tutti con un brindisi a base di ottimo spumante italiano.