Barbiere molisano ucciso nel suo salone, preso il suo mandante dopo sei anni

Era la sera del 6 novembre 2014 quando Luca Megali, un barbiere di origini venafrane di 28 anni venne ucciso con quattro colpi di pistola all’interno del suo salone di Pianura, a Napoli. Da subito gli inquirenti avevano puntato l’attenzione sulla Camorra. Il giovane molisano, incensurato, era all’interno del suo salone quando il killer entrò e lo giustiziò così come avviene per le esecuzioni di camorra. Il 28enne era fratello di un pregiudicato. A distanza di ben 6 anni il mandante dell’omicidio di Luca Megali ha un nome. La Squadra Mobile di Napoli ha eseguito, nella giornata di ieri, una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea per Giuseppe Mazzaccaro alias Peppe 99. (Foto ilmattino.it)