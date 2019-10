Tecla Boccardo: «Uno scandalo i fondi non spesi, vergognoso i nomi che circolano per i concorsi»

CAMPOBASSO. Il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, è intervenuto oggi, venerdì 25 ottobre, al Consiglio generale del sindacato a Campobasso riunito dalla responsabile regionale, Tecla Boccardo, nella sede della scuola Edile del Molise. Al centro del confronto il fisco, la previdenza e la manovra economica del governo nazionale, ma anche le tante iniziative in cantiere del sindacato rispetto alle tante vertenze aperte. «Il segretario nazionale Barbagallo sarà la voce del Molise ai tavoli nazionali con il premier Conte e i ministri interessati – ha affermato Boccardo – ma, a livello regionale, non si riesce ad avere un confronto. Ci sono state tante promesse, ma nessun cambio di passo con tasse, costi e viabilità impraticabile oltre ai giovani che vanno via non rendendo per nulla attrattiva la nostra regione». Il Molise «è diventata una regione ancor più povera rispetto alle altre del Mezzogiorno – ha aggiunto Barbagallo – e per cambiare rotta servono investimenti pubblici e privati».