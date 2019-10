Baratto amministrativo, c’è la mozione del MoVimento 5Stelle

Obiettivo: dare la possibilità alle persone indigenti di avere un aiuto economico

L’obiettivo è quello di dare alle persone indigenti la possibilità di avere un concreto aiuto economico. E’ stata protocollata questo pomeriggio, 3 ottobre, dai consiglieri comunali del MoVimento 5Stelle di Termoli la proposta di mozione con oggetto l’introduzione del baratto amministrativo. «L’attuale crisi economica – affermano i rappresentanti del MoVimento 5Stelle – ha prodotto un aumento delle famiglie in stato di indigenza, che non hanno la possibilità di provvedere a tutte le spese, comprese e soprattutto le tasse ed i tributi locali. I tributi non corrisposti generano effetti negativi per il Comune e per i cittadini stessi, la cui insolvenza evolve con aumenti e more peggiorando la già precaria condizione. Il baratto amministrativo è uno strumento fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle, che da sempre porta avanti battaglie per la dignità e permetterà di assolvere ai propri doveri pagando il debito attraverso lo svolgimento di servizi di pubblica utilità per il Comune di appartenenza, che in cambio potrà usufruire di forza – lavoro gratuita».