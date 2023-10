Baranello segna un goal per la vita, donati 1600 euro al San Raffaele di Milano

Un piccolo contributo, ma denso di significato. E’ questo il senso della donazione che ‘Gli amici di Luca’ hanno inviato all’ospedale San Raffaele di Milano, l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di rilievo internazionale e di alta specializzazione, fondato nel 1971 per fornire cure specializzate e contribuire allo sviluppo di nuove terapie per molte patologie.

Sabato 16 settembre, nel paese in provincia di Campobasso familiari ed amici si sono ritrovati per ricordare Luca Palazzo, il 45enne di Baranello che nell’estate del 2022 ha perso la sua battaglia contro un male incurabile.

Giovane, attivo in politica (era presidente del Consiglio comunale) e nel sociale, amante dello sport e, soprattutto, persona perbene. E’ per questo che il suo ricordo, da quel maledetto giorno, è ancora vivissimo nella mente e nel cuore di chi ha avuto il piacere di conoscerlo.

Proprio per questo a metà settembre è andata in scena la manifestazione “Un goal per la vita”, memorial Luca Palazzo, all’insegna dello sport e della sensibilizzazione su tematiche delicate ma di fondamentale importanza come le malattie oncologiche.

Al termine della giornata, come Luca avrebbe voluto, è stato organizzato un momento conviviale, il cui ricavato è stato donato al San Raffaele. Un gesto nobile, che lancia un messaggio troppo importante: finanziare la ricerca è vitale.