Bar preso d’assalto nella notte, ladri “sfortunati” vi trovano solo 100 euro

VENAFRO

Furto al “Bar Living” di Venafro. Il locale, situato in via Campania, è stato preso d’assalto dai ladri ieri sera (lunedì 4 febbraio), intorno alle 22 circa. I malviventi hanno fatto irruzione nel locale, chiuso a quell’ora, sfondando la porta d’ingresso come si evince anche dalla foto. I proprietari di un esercizio commerciale situato di fronte al bar oggetto del furto, notando la vetrina in frantumi, hanno lanciato l’allarme allertando i titolari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Venafro che hanno trovato il registratore di cassa vuoto poco distante dal bar, abbandonato dai malviventi. Magro il bottino di soli 100 euro. In corso le indagini da parte dei militari che stanno analizzando le immagini del sistema videosorveglianza di proprietà del bar.