Bar, abbigliamento, distributori automatici e ristoranti, centro messo a “ferro e fuoco”

REDAZIONE TERMOLI

Se sia la stessa banda saranno le indagini di Carabinieri e Polizia a stabilirlo. Quello che è certo è che c’è apprensione in centro a Termoli dopo il raid di furti e tentati furti consumati nella notte. Più di una decina gli esercizi commerciali tra bar, negozi di abbigliamento, distributori automatici e ristoranti che sono stati presi di mira dai malviventi che sarebbero entrati in azione attorno alle due di notte, “sfidando” anche la movida che a quell’ora e di venerdì sera, è ancora presente a Termoli.

Lo fa notare Domenico, proprietario di un ristorante in piazzetta. Ai nostri microfoni racconta di come i malviventi si sono calati dalla zanzariera che da sulla cucina e si sono diretti in cassa per prendere il registratore. “All’interno solo pochi spiccioli”. Nonostante questo i ladri hanno “perso tempo” ad aprire fuori dal locale il registratore di cassa e rubarne il contenuto. Dichiarazioni che sono accolte con sconcerto dai proprietari degli altri locali della zona. Come lo sconcerto serpeggia tra tutti i commercianti di Termoli. A memoria erano mesi che non si registravano raid compiuti a catena ai danni dei negozi del centro. Malviventi che hanno “fatto visita” anche a un negozio che vende caffè. “Sono arrivati con le biciclette, le hanno lasciate fuori, hanno spostato il distributore automatico per cercare di entrare nel locale ma sono stati disturbati dai proprietari del bar che si trova giusto accanto e che stava finendo la serata”. Nonostante questo, però, i ladri sono stati quasi 11 minuti a maneggiare attorno al distributore aiutandosi anche con una spranga di ferro rubata da un vicino cantiere e utilizzata per cercare di forzare la porta ed entrare nel negozio. Non ci sono riusciti ma i danni per il distributore automatico sono ingenti “anche se ancora da quantificare ma ci sono. Se fossero entrati non avrebbero trovato nulla ma avrebbero fatto ancora più danni”, racconta la titolare. La richiesta urlata da tanti è di avere presto le telecamere di videosorveglianza. «Non è possibile che al centro di Termoli non ce ne siano».