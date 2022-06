Bankitalia: Molise, Pil a +5,9% nel 2021 ma sotto la media nazionale

Nel Rapporto sull’Economia regionale, illustrato nella filiale di Campobasso, si evidenzia che in Molise, nonostante i riflessi negativi delle tensioni nei mercati delle materie prime e dell’energia e dello scoppio del conflitto in Ucraina, il turismo ha fatto registrare un aumento importante di arrivi e presenze

“L’aumento del Prodotto Interno Lordo stimato da Prometeia per il Molise nel 2021 è stato del 5,9%, analogo a quello del Mezzogiorno, ma inferiore alla media nazionale (6,6%, ndr)”. È la sintesi del Rapporto sull’Economia del Molise esposta da Marcello Malamisura, direttore della Filiale di Campobasso della Banca d’Italia, con cui l’istituto mette periodicamente a disposizione delle istituzioni, del mondo accademico e di quello economico i risultati dell’attività di ricerca svolta a livello locale. In tal modo, Bankitalia intende contribuire ad accrescere la conoscenza delle dinamiche di sviluppo del sistema economico regionale.

“Nel corso dell’anno precedente, l’attività economica in Molise è tornata a crescere in modo consistente dopo la flessione dovuta alla pandemia ma, nella seconda parte dell’anno – ha spiegato – a causa delle tensioni nei mercati delle materie prime e dell’energia, si è avuto un rallentamento così come all’inizio dell’anno in corso a causa dello scoppio del conflitto in Ucraina”.

Tuttavia, i punti di forza dell’economia molisana possono essere rappresentati dal settore agroalimentare, su cui “sono stati svolti approfondimenti, tanto che nello scorso decennio si è avuta una crescita significativa crescita” e “il turismo che, nonostante le difficoltà, nel 2021 ha fatto registrare un aumento importante di arrivi e presenze”.

Ma nel complesso, “negli ultimi anni e prima della pandemia, il Molise è cresciuto meno delle altre regioni e il divario si è ampliato. Ora con l’opportunità offerta dal Pnrr – ha concluso Manile – serve operare bene e sfruttare i fondi ingenti che arriveranno per le infrastrutture. Si parla, a livello nazionale, di 200 miliardi di cui, una buona quota, è destinata ai progetti per il sud e non va assolutamente sprecata”.