Bando sport e periferie, oltre la metà dei finanziamenti destinati alla provincia di Isernia

“L’azione istituzionale del m5s funziona“

I finanziamenti arrivati in Molise grazie al bando ‘Sport e Periferie’, varato dal presidente Giuseppe Conte e dall’allora ministro Spadafora, sono l’ennesima dimostrazione di come l’azione istituzionale del MoVimento 5 Stelle stia portando i suoi frutti in regione. E in particolare alla provincia di Isernia, dove ben cinque Comuni, più una parrocchia, sono risultati destinatari complessivamente di quasi 4 milioni di euro, su un totale di oltre 6 milioni arrivati agli Enti locali molisani.

Grazie a ‘Sport e Periferie’, i Comuni di Cantalupo del Sannio, Pietrabbondante, Venafro, Sesto Campano e Agnone, insieme alla Parrocchia S. Cuore di Isernia, possono contare su importanti risorse da investire nel settore sportivo e nella riqualificazione delle periferie. Un provvedimento che dimostra, ancora una volta, l’attenzione del MoVimento nei confronti dei giovani e delle aree svantaggiate, lontane dai grandi centri urbani. Un’azione concreta che guarda al futuro e contribuirà a rendere più attrattiva la nostra provincia. Ma anche un provvedimento che fa il paio con l’azione portata avanti dai nostri portavoce in Consiglio regionale, con la proposta di legge sullo ‘Sport di cittadinanza’.

Grazie ai progetti finanziati, in sei comuni della provincia ci sarà l’opportunità di riqualificare o realizzare opere per importi di centinaia di migliaia di euro, senza alcuna richiesta di cofinanziamento. È chiaro che interventi di questo tipo sarebbero impensabili per i piccoli comuni dell’area pentra.

Ecco cosa vuol dire per noi dimostrare attenzione verso un territorio: azioni concrete e lungimiranti, non promesse vuote. Ecco perché chiediamo ai cittadini, chiamati al voto ad ottobre, di fare una scelta per il futuro della città, scegliendo il MoVimento 5 Stelle e Piero Castrataro sindaco.