Bando periferie tra speranze e ritardi. L’ex assessore Chierchia (Pd): “Grave avvengano sopralluoghi solo adesso”

Si riaccende il dibattito politico a Palazzo San Giorgio. Questa volta – a finire sotto i riflettori – è il Bando periferie, ovvero il programma straordinario di riqualificazione urbana dalle proporzioni gigantesche (circa 18milioni) varato in un Dpcm del 2016 e ripristinato, dopo un momentaneo blocco, nel 2019.

Basta osservare le misure contenute nel bando per rendersi conto della portata del progetto per una sofferente e stagnante città di Campobasso. Riqualificazione del mercato coperto, con costruzione dei parcheggi annessi, rifacimento della scalinata adiacente, spazio agli artigiani, aree ricreative, abbattimento e ricostruzione dell’ex scuola Notte. Dal centro cittadino fino all’area di Selvapiana, i 18 milioni di euro suonano come restyling in grande stile.

Tuttavia, nonostante le grandi aspettative e la riassegnazione dei fondi al capoluogo, non mancano gli intoppi. Nel corso dell’ultima commissione consiliare, l’assessore Amorosa ha confermato che il “progetto esecutivo è in fase di elaborazione” ma che ci sarebbe “un aggravio di 900mila euro” riconducibile alla messa in sicurezza e alla copertura dei parcheggi nei pressi del mercato coperto. Non solo. La grana principale arriverebbe dall’ex scuola Notte. In questo caso l’iter procede a rilento: va ancora stabilito – come confermato dall’assessore – se è possibile procedere con la demolizione e la ricostruzione, fattori questi che rischiano di allungare i tempi in maniera inaspettata.

La notizia non è chiaramente piaciuta all’ex assessore Urbanistica e attuale consigliera del Pd Bibiana Chierchia, impegnata in prima persona con la vecchia amministrazione per accedere alle risorse e dare un impulso al tessuto produttivo cittadino. “Su un argomento così delicato e fondamentale per la città di Campobasso – ha tuonato – servirebbe maggiore chiarezza. Capisco i tempi difficili, ma è grave ad esempio che un normale sopralluogo presso la scuola Notte sia avvenuto solo in questi giorni. Parliamo di un progetto per il quale ci siamo battuti ottenendo una somma enorme: non può mai passare in secondo piano o essere soggetto a slittamenti evitabili”. Le.Lo.