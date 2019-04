Bando Periferie, il sindaco Battista: «Dal premier Conte nessuna risposta»

CAMPOBASSO

Durante l’ultima visita del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il sindaco di Campobasso è tornato a chiedere chiarimenti sul bando periferie. «Il premier Conte non risponde. Non ha risposto qualche settimana fa quando è stato ospite per la prima volta a Campobasso poco dopo che i fondi erano stati congelati e non ha risposto nemmeno nell’incontro di lunedì quando, nel mio intervento, ho ribadito le difficoltà di amministrare una città per via delle scarse risorse a disposizione» ha detto Battista. «Risorse che qualche volta ci vengono prima accordate e poi negate com’è avvenuto per i 18 milioni del bando per le Periferie che avrebbe trasformato una vasta area di Campobasso e dato una boccata d’ossigeno alle nostra economia creando lavoro ed un prezioso indotto. Ma ancora una volta, nonostante l’invito a chiarire la posizione del Governo, il Presidente Conte ha aggirato il tema. Una questione che riguarda non solo Campobasso ma tutte le città d’Italia che si sono trovate nella nostra stessa situazione» ha concluso Antonio Battista.