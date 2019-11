Bando periferie, il Comune mette a bilancio i 18 milioni

Il sì con i voti di M5S, Pd, Sinistra e l’ex assessore Sabusco. Interessate diverse aree tra cui il mercato coperto, gli orti urbani e le piste ciclopedonali

CAMPOBASSO. Ci saranno anche i 18 milioni di euro del bando Periferie, sbloccato di recente qualche giorno fa dal governo “Conte 2”, nel bilancio di Previsione finanziario del Comune di Campobasso per il 2019-2021 per attingere al fondo rotativo della Cassa Depositi e Prestiti al fine di realizzare i progetti esecutivi. La proposta di deliberazione sulla variazione al bilancio, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto numero 258 del 13 novembre 2019, è passata in Consiglio nella mattinata di oggi, 22 novembre, con 25 voti favorevoli (M5S, Pd, La Sinistra e l’ex assessore al Bilancio, Guido Massimo Sabusco, per l’opposizione di centrodestra) e 6 astenuti. I progetti riguarderanno il mercato coperto, le piste ciclopedonali, un altro accesso alla Tangenziale, gli orti urbani, i percorsi del benessere, il tratto dalla via Matris a Selvapiana e l’ex mattatoio.

«Ora pensiamo a lavorare con i tempi stretti che ci sono – ha detto il sindaco, Roberto Gravina motivando il suo voto favorevole – e ad aprire quanto prima i cantieri”. Soddisfatto anche l’ex primo cittadino e rappresentante della Sinistra, Antonio Battista, che ha rivendicato il lavoro svolto dalla sua precedente amministratore sul bando ma, parallelamente, ha sollevato dubbi sui Contratti Istituzionali di Sviluppo (Cis) per la città di Campobasso: «Dove sono i progetti? Chi li ha visti?».

In precedenza, e durante il dibattito per l’approvazione della proposta di deliberazione, è stata respinta una mozione d’ordine del capogruppo di Forza Italia, Domenico Esposito che, richiamandosi all’articolo 13 del regolamento, ha chiesto che ci fossero due agenti della Polizia Municipale a vigilare sui lavori in «uniforme dignitosa e cordoncino con i colori del gonfalone della città oltre alle armi in dotazione». Il sindaco Gravina, motivando il suo voto negativo precisando che “gli agenti a quest’ora della mattina si occupano di regolare il traffico in prossimità delle scuole, il che è prioritario rispetto a una seduta del Consiglio comunale».