Bando periferie, firmato accordo tra Anci e Governo

REDAZIONE CAMPOBASSO

I sindaci italiani non si sono fermati un attimo e hanno continuano la loro battaglia per difendere i fondi del bando per le periferie. Qualche giorno fa, i sindaci dei comuni italiani che, per colpa del decreto Milleproroghe, si erano visti sottratti quei fondi, ottenuti legittimamente, partecipando al bando “Le periferie come centro”, si sono incontrati a Palermo. E da lì hanno fatto nuove richieste al Governo centrale. Ed oggi, Antonio Decaro, Presidente dell’Anci, ha annunciato l’accordo raggiunto, tra Governo e Comuni, in sede di Conferenza unificata al ministero per gli Affari regionali. «I fondi per le periferie sono salvi. I sindaci hanno vinto la battaglia, una battaglia condotta anche da milioni di cittadini, quelli che vivono nelle periferie, ai quali avevamo promesso un’operazione di ricucitura urbanistica e sociale che, forse, non avevano mai avuto» le parole di Decaro. L’accordo sarà recepito in legge di bilancio. E per effetto di essa, riprendono le relazioni tra Governo e Comuni, interrotte, un mese fa, proprio da Decaro. «Abbiamo convinto il governo a tornare indietro» – ha sottolineato il Presidente dell’Anci. «Così tornano nella disponibilità dei 96 sindaci, responsabili dei progetti in 326 Comuni, il miliardo e 600 milioni di euro che erano stati sospesi. Questo significa che, pur con una rimodulazione delle risorse, non sarà bloccato nessun cantiere, nessuna progettazione si interrromperà. Possiamo completare tutti gli interventi» ha commentato, entusiasta, Antonio Decaro. Al Molise spetterebbero 28 milioni di euro, 18 per Campobasso e 10 per Isernia. Ma il sindaco Antonio Battista è scettico: «Perderemo il 20% di ciò che avevamo ottenuto partecipando al bando» ha commentato il primo cittadino di Campobasso.

«Muovendoci compatti e sapendo di rappresentare le nostre comunità, onoreremo l’impegno preso con i cittadini» ha concluso Antonio Decaro. Il deputato molisano Antonio Federico che, lo scorso 14 settembre, aveva partecipato ad un Consiglio comunale monotematico, a Campobasso, sul programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, ha espresso soddisfazione per l’intesa raggiunta oggi a Roma. «In quell’occasione, ho rassicurato tutti i presenti e i cittadini campobassani sulla volontà del Governo di portare avanti i progetti del “bando periferie” e che questi progetti non erano affatto a rischio» ha detto Federico. «Oggi è stato raggiunto l’accordo tra Anci e Governo in Conferenza Unificata e nella prossima legge di bilancio saranno inserite disposizioni grazie alle quali i comuni potranno beneficiare delle risorse previste già dal 2019 in base a spese sostenute e documentate. Quello che abbiamo detto, abbiamo fatto. Senza mai aver timore di metterci la faccia» ha concluso il deputato 5 Stelle.