Bando per il Trasporto Pubblico Locale, l’apprezzamento dell’Ugl Molise

«Purtroppo le risorse pubbliche in anni passati – si legge in una nota dell’ugo Molise – sono state gestite male, con nessuna azienda si è riuscito a concretizzare un contratto di secondo livello per i dipendenti, sono anni che qualche azienda non versa i contributi ai fondi di previdenza complementare, altrettanto non paga gli stipendi agli autisti mensilmente, come previsto dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale ma, accumulando mesi di ritardo, costringe i dipendenti a intraprendere vie legali per soddisfare ai loro diritti.

La scrivente fa un plauso all’Assessore ai Trasporti Quintino Pallante e a tutta la struttura regionale ai trasporti per aver redatto e pubblicato il bando di gara per l’assegnazione del Servizio di Trasporto Pubblico della Regione Molise, a nostro avviso sono state rispettate tutte le leggi e normative, strumento che metterà fine a tutte le ingiustizie nei confronti dei lavoratori, offrendo un servizio migliore all’utenza e una spesa più oculata delle risorse pubbliche, e già un segnale lo abbiamo riscontrato con l’acquisto diretto da parte della Regione dei nuovi autobus “FIAT IVECO” prodotto Italiano. »