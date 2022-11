Bando luminarie, Esposito (Fi): “Altro che risparmio, risorse attinte con un prelievo dal Fondo di Riserva”

Il capogruppo azzurro al Comune di Campobasso, tra i più attivi in commissione Attività Produttive, è tornato a parlare degli addobbi natalizi ricordando che “c’è un project financing con un’azienda che prende circa 980mila euro l’anno per gestire il sistema di illuminazione pubblico cittadino. Tra questi interventi c’è l’illuminazione artistica del Palazzo di Città. Le stesse luci si potevano organizzare illuminando in modo artistico il centro dando il segnale della festa“

Il Comune di Campobasso ha rotto gli indugi sull’installazione delle luminarie natalizie. L’Ente di Palazzo San Giorgio ha, infatti, indetto una gara telematica mediante procedura aperta per l’affidamento su proposta progettuale del servizio completo di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio addobbi natalizi, da eseguire in occasione delle festività natalizie 2022/2023 per complessivi euro 53.278,69 oltre Iva. L’offerta dovrà pervenire entro le 12 del 18 novembre prossimo. “In occasione delle prossime festività natalizie l’intento dell’Amministrazione comunale – si legge in una nota del sindaco, Roberto Gravina – è, per l’appunto, quello di predisporre l’installazione di luminarie lungo le principali piazze, gli edifici e le vie del centro della città, che rappresentano un’importante cornice ornamentale del comune capoluogo e strumento di attrazione per la promozione della immagine turistica e culturale del capoluogo di regione”.

Dell’argomento si era iniziato a parlare in commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive lo scorso 17 ottobre. Uno dei più attivi sul tema era stato il capogruppo di Forza Italia, Domenico Esposito che, interpellato sulla notizia della pubblicazione del bando, l’ha liquidata con un “altro che risparmio… I soldi sono stati attinti con un prelievo dal fondo di riserva”.

A questo proposito, il consigliere forzista ha ricordato che “c’è un project financing con un’azienda che prende circa 980mila euro l’anno per gestire il sistema di illuminazione pubblico cittadino. Tra questi interventi c’è l’illuminazione artistica del Palazzo di Città. Le stesse luci si potevano organizzare illuminando in modo artistico il centro città e dando il segnale della festa. La maggioranza ha la sua idea e, spesso e volentieri, resta arroccata su quella. Per me non funziona così. Bisogna girare tra la gente ed ascoltarne i bisogni. Pensare di illuminare il centro città per dare allegria è uno schiaffo nei denti a quelle famiglie che sono in difficoltà, ma anche loro vogliono festeggiare il Natale”. Dunque, “il risparmio deve essere generalizzato – ha concluso Esposito – altrimenti diventiamo miopi e banali”.