Bando Home Care Premium, domande entro il 30 aprile

REDAZIONE TERMOLI

L’Ambito Territoriale Sociale di Termoli comunica che i dipendenti e i pensionati pubblici, i loro coniugi, parenti e affini di primo grado non autosufficienti hanno tempo fino alle ore 12.00 del 30 Aprile 2019 per presentare domanda per il bando Home Care Premium 2019. «Si tratta – si legge in una nota stampa – di un bando dell’INPS che prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti. Le prestazioni riguardano Servizi di Prestazione Prevalente, erogati attraverso un contributo economico mensile, finalizzato al rimborso delle spese sostenute per l’assunzione di un as-sistente domiciliare, e Servizi di Prestazione Integrativa i quali prevedono servizi a carattere domiciliare, svolti da O.S.S., Educatori Professionali e Operatori del Sollievo. Per poter presentare la domanda occorre: Iscrizione “Accesso ai Servizi Welfare” sul portale inps.it; delega (modulo ASI52) scaricabile dal sito inps.it (occorre solo se il titolare non coin-cide con il beneficiario); Pin Dispositivo INPS; ISEE socio-sanitario (anche in modalità ristretta); Verbale di invalidità (almeno del 67%). Gli aspiranti beneficiari, che fanno parte dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli e hanno bisogno di informazioni o delucidazioni sul bando o che vogliono essere guidati nella pre-sentazione della domanda, possono rivolgersi allo SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE, attivo presso il Comune di Termoli, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 elle 11:30, martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30. E’ Possibile contattare anche lo 0875/712510-712515».