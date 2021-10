Bando di sostegno per il pagamento dei canoni di affitto

L’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola comunica che nella sezione “Avvisi” del sito del Comune di Termoli è stato pubblicato il bando di concorso per l’erogazione di servizi integrativi di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione. Possono partecipare tutti i cittadini residenti titolari di contratti di locazione pubblici e privati. Tutti i requisiti per poter presentare la domanda sono riportati all’interno del bando. Il modulo è scaricabile dalla stessa sezione “Avvisi” del sito dell’ente oppure può essere ritirato in Via Martiri delle Foibe allo sportello ex Rieco.

Tutte le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 8 novembre con le seguenti modalità: consegna presso l’ufficio “Protocollo” nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 18 oppure tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.termoli.cb.it oppure tramite raccomandata A/R indirizzata al Sindaco di Termoli.