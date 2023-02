Bando di gara sul Tpl annullato, Larivera: «Sancita la bontà delle nostre azioni»

“In data odierna – si legge in una nota a firma dell’amministratore delegato dell’Atm S.p.A., Giuseppe Larivera – la Prima sezione del Tar Molise, nelle figure di Nicola Gaviano Presidente, Massimiliano Scalise Referendario, Francesco Avino, Referendario Estensore, ha accolto tutte le eccezioni presentate al tribunale amministrativo nel ricorso della società Atm, che mi onoro di rappresentare, ed ha annullato il bando di gara relativo al trasporto pubblico locale. Le motivazioni saranno rese note a breve.

Ancora una volta bisogna prendere atto che in Molise, per il corretto funzionamento del servizio pubblico, è necessario che le aziende erogatrici debbano rivolgersi alla magistratura.

Così se da un lato la politica locale rifiuta qualunque tipo di confronto con gli imprenditori colpevoli, secondo il governo regionale, di sollevare critiche sull’intero impianto della gara oggetto di contestazione, un organo terzo ed imparziale ripristina la legalità accogliendo in toto i profili di censura evidenziati dalla ATM contro la Regione Molise.

Gli avvocati della società ATM, Giovanna De Santis e Antonio Maria Sabato, e l’avvocato Alessandro Bovari della società “Viaggi di Maio s.r.l.” che pure aveva impugnato il bando di gara, che pubblicamente ringrazio per la loro grande capacità professionale, sono riusciti a dimostrare la bontà delle nostre azioni al di là dei processi giacobini che si mettono in atto nell’Aula del Consiglio regionale, facendo in modo che un giudice terzo si pronunciasse sulla chiarezza di ciò che avevamo già esposto alla Regione Molise. Purtroppo però non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”.