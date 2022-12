Bando dei Borghi, ‘sfumano’ i 20 milioni di euro per Pietrabbondante

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Castel del Giudice

Brutta sorpresa in arrivo da Roma per il Comune di Pietrabbondante: il Consiglio di Stato ha di fatto escluso il Comune altomolisano dall’assegnazione del finanziamento di 20milioni di euro previsto dal Pnrr per il bando “Attrattività dei borghi”.

La conferma dal sindaco Antonio Di Pasquo. “Per noi questa è una giornata davvero triste – ha detto – Ma avremo la forza di superare anche questo”.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del comune di Castel del Giudice.