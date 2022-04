Bando da due milioni per San Vincenzo al Volturno, Testamento: “Franceschini chiarisca sui ritardi”

La deputata molisana di Alternativa ha presentato un’interrogazione al ministro della Cultura sul finanziamento concesso cinque anni fa

«Ho chiesto al ministro della Cultura di acquisire informazioni e fare chiarezza sulle reali cause che hanno finora impedito l’indizione dei bandi relativi alle risorse destinate con decreto ministeriale n. 428 /2017 all’area archeologica di San Vincenzo al Volturno, nonché quali concrete azioni intenda adottare al fine di sbloccare e velocizzare l’iter». Lo dichiara in una nota la portavoce molisana di Alternativa, Rosa Alba Testamento, che ha indirizzato un’interrogazione al ministro Dario Franceschini.

«A distanza di 5 anni dalla concessione del finanziamento di 2 milioni di euro – continua la portavoce – dei bandi neanche l’ombra. Nello specifico il progetto, che ha come beneficiario la Direzione Regionale Musei del Molise, prevedeva la realizzazione di servizi per l’accoglienza, opere di consolidamento murario, copertura della parte antica e della basilica Maggiore, protezione delle aree scavate sul Colle della Torre, abbattimento delle barriere architettoniche e nuovi spazi ludici e di ristoro. Tutto questo però continua a essere un meraviglioso miraggio a fronte di un iter che, per ragioni difficilmente comprensibili, è ormai fermo da molti anni».

«A questo si aggiunge anche la mancanza di personale che impedisce di visitare l’attuale sito, tema sul quale ho chiesto al ministro, nei limiti delle proprie competenze e mediante il diretto coinvolgimento delle proprie strutture periferiche, di trovare una celere soluzione, anche facendo ricorso, qualora sia possibile, ai Progetti Utili alla Collettività (PUC) nell’ambito dei patti per il lavoro e /o per l’inclusione sociale con i beneficiari del reddito di cittadinanza, sulla scia di quanto è stato già prospettato per il castello di Gambatesa», conclude Testamento.