Bando Borgo dei Borghi, c’è anche Tufara. Il sindaco: “Progetto innovativo”

Gianni Di Iorio: “Pensiamo al futuro e abbiamo immaginato una Tufara 4.0”

Anche Tufara è tra i Comuni molisani che si sono candidati al progetto pilota che da la possibilità ad un borgo per ogni regione d’Italia di svilupparsi e riqualificarsi con un finanziamento di 20 milioni di Euro per una rigenerazione urbana generale che possa risollevare la grave crisi dello spopolamento dei piccoli paesi.

Raggiunto telefonicamente il Sindaco Gianni Di Iorio ci racconta brevemente la progettualità presentata: “è un progetto totalmente innovativo che ci ha visto lavorare in collaborazione e a stretto contatto con l’associazione di promozione sociale DEMA –Disaster Emergency Management e la società Dimensione s.r.l. che è una realtà consolidata in ambito nazionale ormai, e che ha pianta stabile in Molise. Abbiamo cercato di essere totalmente innovativi – continua il Sindaco Di Iorio – e con questo spirito ci siamo chiesti come potrebbe essere la nostra società tra 10 anni e cosa dovrebbe offrire un paese come Tufara per attrarre nuovi residenti. Con queste domande abbiamo immaginato una Tufara 4.0 rivolta sia a persone di una certa età che potranno vivere all’interno di uno Slow and Silver Village e sia alle giovani famiglie che potranno beneficiare di un Innovation Hub iperconnesso rivolto agli smartworkers del futuro. Per questo ci siamo rivolti a due società che hanno un background e un’attitudine all’innovazione ponendo contestualmente prioritario il benessere psicofisico per tutta la famiglia.

Dal punto di vista culturale cosa offre Tufara?

Parliamo di un Comune che esiste da sempre, posizionato nella valle del Fortore, strategico in quanto si trova al confine con la provincia di Foggia e quindi la Puglia e il Beneventano in Campania. Solo come bacino di utenza parliamo di più di un milione di persone dalle province limitrofe. Abbiamo una fortezza longobarda che svetta su tutta l’area, un borgo storico costruito sul tufo (arenula a dire la verità) e pieno di bellezze quali chiese, musei e vicoli, un Santo, San Giovanni Eremita da Tufara, e un Diavolo, il famoso carnevale di Tufara uno dei più antichi d’Italia, un bosco di 200 ettari che stiamo rivalutando completamente e che si trova in un’intersezione di tratturi e tratturelli incredibile,e, permettetemi di dirlo, un progetto realizzabile, innovativo ma allo stesso tempo realistico e fondato su dati certi.

Mi sembra di capire che non è il solito progetto rivolto ai pochi turisti?

Assolutamente no, il progetto non è rivolto ai turisti ma principalmente ha l’obiettivo di ripopolare demograficamente il paese. Certo, a pieno regime si rivolgerà anche ai turisti, ma parliamo di turisti stanziali temporaneamente, che starebbero presso alcune abitazioni solo per determinati periodi dell’anno o della loro vita. Insomma non un turismo mordi e fuggi ma si rivolge a un turismo di ritorno in determinati periodi e a livello familiare, che possa fermarsi per mesi con tutta la famiglia continuando a lavorare da remoto.

Quindi vincerete voi?

Vincerà il progetto migliore, ma è chiaro che spero sia il nostro progetto. Il mio auspicio è che chiunque dovesse risultare beneficiario della misura possa davvero realizzare un progetto di sviluppo che sia anche da volano per l’area in cui si trova. E’ una scommessa per tutte le piccole comunità, una scommessa che un futuro è possibile per i piccoli paesi dell’entroterra.