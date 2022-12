Bando Borghi, Toma: “I 20 milioni non torneranno indietro al ministero”

Le risorse erano state inizialmente assegnate a Pietrabbondante e poi perse per la sentenza del Consiglio di Stato

La notizia è arrivata nelle ultime ore direttamente dalla voce del governatore. Donato Toma, incontrando i giornalisti per una trasmissione televisiva, ha dichiarato che i venti milioni del bando dei Borghi, inizialmente assegnati a Pietrabbondante e poi persi da quel comune per la sentenza del Consiglio di Stato, non torneranno indietro al Ministero.

Il presidente avrebbe avuto garanzie a Roma che i venti milioni resteranno in Molise e saranno distribuiti tra i comuni. E’ una notizia inaspettata, in quanto si pensava che il finanziamento del bando dei Borghi fosse unidirezionale, cioè o finanziava il recupero di un borgo, o sarebbe tornato indietro. Toma ha detto che non sarà così. Nei prossimi giorni si saprà come saranno distribuiti i fondi.