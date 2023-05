Bando borghi ministeriale, presentato il manifesto del progetto di rigenerazione territoriale

È stato presentato questa mattina a Castel del Giudice il manifesto del progetto di rigenerazione territoriale finanziato dai 20 milioni di euro del bando borghi ministeriale. Tra gli interventi quelli del sindaco Lino Gentile, della docente Unimol del centro di ricerca biocult Letizia Bindi e del prorettore per la sostenibilità della Sapienza di Roma Livio De Santoli

“Centro di rigenerazione” questo il titolo del documento programmatico che si basa su tre assi:

A) “welfare e comunità”, per rafforzare le condizioni abitative e investire nei sistemi integrati a servizio della nuova residenzialità, permanente e temporanea; (B) “sviluppo sostenibile delle risorse naturali”, per sperimentare la transizione ecologica in chiave locale, e per diventare laboratorio per nuove competenze e per integrare la riqualificazione ambientale con quella sociale applicando concretamente i principi di una ecologia integrale:

(C) “attrattività turistica e territoriale” per valorizzare gli asset culturali, secondo equilibri tra residenzialità, turismo, e accoglienza.

“È stato un percorso lungo quello che ci ha portati come comunità a questo risultato – ha detto il sindaco Lino Gentile – I fondi del bando borghi ci permetteranno di continuare il grande progetto di rigenerazione di Castel del Giudice”.