Bando Borghi, il sindaco Di Pasquo: “Pietrabbondante vetrina del Molise”

Prime reazioni alla notizia della vittoria del Bando Borghi. Venti milioni che saranno utilizzati dal Comune di Pietrabbondante per potenziare e rilanciare l’area del teatro sannitico, vetrina del Molise e dell’antico Sannio. Un’occasione senza precedenti per Pietrabbondante e il sindaco Antonio Di Pasquo non nasconde l’emozione: “Sono incredulo, ma molto felice. Sono contento soprattutto per la mia gente. Gli abitanti di Pietrabbondante meritano questa occasione di riscatto sociale ed economico, dedico a loro questa vittoria.

Il progetto punterà sul rilancio e la valorizzazione del complesso archeologico del Teatro Sannitico. “Il progetto che abbiamo presentato, denominato ‘Pietrabbondante, un angolo di mondo tra cielo e terra’, dice Di Pasquo, mira a rilanciare la nostra area archeologica sannitica. Parallelamente, si punterà anche alla costruzione di nuove infrastrutture.

Completeremo il museo archeologico, tramite l’allestimento di una nuova area per dare al complesso turistico ulteriore attrattività. Lavoreremo anche sul recupero edilizio e sulla riqualificazione della zona delle Morge; vogliamo che la vittoria del bando abbia una ricaduta anche sui servizi per i cittadini. Tramite la firma dell’accordo di valorizzazione dell’area archeologica siglato il 6 agosto scorso, inoltre, il Comune di Pietrabbondante si attiverà anche per dare via libera all’apertura di nuove aree di scavo. “Al momento, il complesso turistico di Pietrabbondante accoglie ogni anno circa 20-25 mila visitatori. – ha concluso il primo cittadino – A fine lavori punteremo a duplicare, anzi triplicare le presenze.”