Bando a sostegno delle aziende zootecniche, nuovo incontro a Trivento

TRIVENTO. Dopo il successo degli incontri di Agnone e Frosolone, che si sono tenuti in due sale gremite il 17 e 19 febbraio scorsi, il tour dell’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Cavaliere farà tappa lunedì 24 a Trivento, il primo dei quattro appuntamenti previsti in provincia di Campobasso.A partire dalle ore 19, presso la sala convegni del Centro diocesano di Colle San Giovanni, Cavaliere illustrerà agli operatori il bando a sostegno delle aziende zootecniche del Molise, ovvero circa tre milioni di euro che potranno essere investiti per migliorare la competitività delle imprese in questo momento di crisi per un settore chiave della nostra economia.

L’assessore ha più volte ribadito che la tutela e la valorizzazione delle aeree interne è in cima alle priorità del governo regionale e Trivento, in rappresentanza di una importante fetta di territorio, ha delle potenzialità e caratteristiche sulle quali occorre puntare e concentrare attenzione. Il convegno, come già accaduto la scorsa settimana, servirà anche a fare il punto della situazione e a proseguire quel confronto diretto e senza filtri che Nicola Cavaliere ha avviato con gli agricoltori sin dal suo insediamento.