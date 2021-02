Bandiere a mezz’asta a Termoli e Larino per le vittime Covid

Il Comune di Termoli questa mattina ha esposto le bandiere a mezz’asta per ricordare tutte le vittime della pandemia. L’amministrazione comunale si stringe a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari e con questo gesto simbolico esprime solidarietà e vicinanza a tutti coloro che stanno ancora soffrendo a causa del Covid-19.

Bandiere a lutto anche a Larino come gesto simbolico per far conoscere all’Italia intera la tragica realtà che vive il Molise in queste settimane. L’iniziativa è del gruppo ‘Qui si muore – sos Molise’.