Bandiera Blu, solo Campomarino premiata dalla Fee

Solo una Bandiera Blu sventolerà sulle spiagge molisane questa estate e sarà quella di Campomarino. In attesa di verificare come sarà possibile accedere e fruire dei servizi di spiaggia, la Fee, l’organismo che tutti gli anni assegna le Bandiere Blu ha deciso di premiare il litorale molisano di Campomarino. L’edizione di quest’anno della consegna delle bandiere è stata seguita in videoconferenza dall’assessore al Turismo e dell’Ambiente con Michele D’Egidio e Antonio Saburro.