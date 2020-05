Bandiera Blu a Petacciato, l’assessore: «Nessuna bocciatura dalla Fee»

Di parere contrario il consigliere di minoranza Matteo Fallica: «Chiederò spiegazioni direttamente al sindaco»

«La Fee non ha bocciato Petacciato». E’ questo il commento dell’assessore Federica Capodaglio sulla questione dell’assegnazione della Bandiera Blu a Petacciato. Sotto la lente la bocciatura della Fee e la convinzione della Capodaglio che «non può essere un bandiera blu, gialla o arancione a determinare il valore turistico del mio paese. Un riconoscimento, di certo gradito, ma non una sentenza. La Fee non boccia, la Fee non promuove. No, se non motiva poi l’esclusione, non se chiude alla possibilità di accesso agli atti, non se impedisce il confronto con i Comuni. Dal sito della FEE, in riferimento alla Bandiera Blu tra i “CRITERI INTERNAZIONALI BANDIERE BLU – Spiagge” leggiamo: -Educazione ambientale ed Informazione, Qualità delle acque, Gestione Ambientale. Servizi e Sicurezza. Oltre allo sfogo, spero mi perdonerete anche l’excursus storico. Dal 2012 al 2016 Petacciato è rientrato tra i Comuni rivieraschi beneficiari del riconoscimento della FEE, i requisiti di accesso erano gli stessi di oggi. Gli stessi per i quali oggi veniamo bocciati. Allora cosa è cambiato rispetto ad allora? Semplice: abbiamo aderito a numerose attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, anche con Associazioni ambientaliste di carattere nazionale come Legambiente (educazione ambientale ed informazione) ; abbiamo raddoppiato la percentuale di raccolta differenziata, implementato il servizio con due ecoisole che garantiscono il servizio di raccolta differenziata 24 ore su 24 e con la raccolta degli oli esausti (Gestione ambientale); dal 2017 fino ad oggi la qualità delle acque è sempre stata eccellente, tant’è che fortunatamente negli ultimi anni non siamo stati costretti ad emanare nessuna ordinanza di divieto di balneazione come invece succedeva spesso in passato (ecco, anche la qualità delle acque); è stato implementato il servizio di pulizia della spiaggia, nel pieno rispetto delle specie protette del nostro arenile; sono stati installati due bagni pubblici, allungata la passerella e creata un’area (OmbrAmica) dedicata ai diversamente abili a disposizione dei quali è stata messa anche una sedia job per raggiungere il bagnasciuga in totale sicurezza (Servizi e Sicurezza). Pur con le poche risorse a disposizione, abbiamo cercato di intervenire laddove potevamo. Ci sentiamo arrivati? No, ma non ci saremmo sentiti arrivati neanche se avessimo ottenuto la “Bandiera Blu”, perché conosciamo il valore turistico di Petacciato, conosciamo il suo potenziale e continueremo a progettare, ideare, costruire e sognare. A promuoverci o a bocciarci – ha concluso la Capodaglio – non sarà la Fee. A promuoverci ogni anno sono i turisti che, numerosissimi, continuano a sceglierci».

Di tutt’altro avviso è il consigliere di minoranza Matteo Fallica per il quale «Petacciato è fuori anche quest’anno. Sono state assegnate le Bandiere Blu alle migliori località costiere d’Italia, quelle con le acque più pulite e il più elevato livello di rispetto per l’ambiente. L’ambito riconoscimento al turismo di qualità è toccato a 195 Comuni italiani di mare e di lago, con 12 new entry. Uno solo tra questi è molisano: Campomarino. Purtroppo il Comune di Petacciato anche quest’anno è rimasto fuori. Annuncio fin d’ora che chiederemo ufficialmente spiegazioni al Sindaco. Da quando è in carica l’attuale giunta, il nostro paese non ha mai ottenuto il riconoscimento della Bandiera Blu. Viene da domandarsi: è stato fatto tutto il necessario per meritarselo? Quali provvedimenti si intendono prendere per concorrere in modo competitivo alle prossime edizioni? Sempre che il sindaco non abbia deciso di alzare bandiera bianca e non pensarci più».