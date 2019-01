Bandiera Blu 2019, Sbrocca risponde: “Non è una priorità della nostra amministrazione”

REDAZIONE TERMOLI

Arriva la risposta del sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, alle affermazioni del consigliere di minoranza al comune di Termoli, Nick di Michele che venerdì aveva indetto una conferenza stampa per rivelare che l’attuale amministrazione non aveva presentato domanda per ottenere il vessillo della bandiera blu 2019. “Non è una priorità della nostra amministrazione-ha commentato il sindaco Sbrocca-possiamo vivere anche senza questo vessillo”.