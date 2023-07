Bandi deserti, l’Asrem assume altri due medici stranieri

L’Asrem ricorre ancora ai medici stranieri per allargare l’organico nei reparti in maggiore emergenza negli ospedali molisani.

In particolare, come riporta l’Ansa, dopo aver approvato la graduatoria dell’Avviso pubblico per soli titoli, ha formalizzato l’assunzione a tempo determinato di due specialisti in Ginecologia e Ostetricia in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell’Unione Europea o in Paesi terzi.

Il reclutamento dei due medici stranieri è conseguenza degli avvisi e bandi di concorso andati deserti.